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Spor

Türkiye'den Balkan Şampiyonası'nda üstün başarı

22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nı erkeklerde şampiyon, kadınlarda ise ikinci tamamladı.

18 Temmuz 2023 Salı 00:28 - Güncelleme:
Türkiye'den Balkan Şampiyonası'nda üstün başarı
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Türk sporcular, 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nı erkeklerde şampiyon, kadınlarda ise ikinci tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın İştip kentinde başlayan organizasyon sona erdi.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Batuhan Kuru-Sacit Kurt ikilisi, finalde karşılaştığı Kosova da dahil tüm rakiplerini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda ise finalde Kosova'ya 2-1 yenilen Ecem Aksoy ile Esra Demirkıran, şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.

İdil Gür-Ceylin Sayar çifti de Romanya ile oynadığı üçüncülük maçını 2-0 kaybetti.

  • Plaj voleybolu
  • Balkan Şampiyonası
  • erkekler ve kadınlar

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