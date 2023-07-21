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Spor

Türkiye'den NBA'e gidiyor! Onuralp Bitim, Chicago Bulls ile anlaştı

Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen başarılı sporcu Onuralp Bitim, NBA ekibi Chicago Bulls ile anlaştı. İşte detaylar...

21 Temmuz 2023 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Türkiye'den NBA'e gidiyor! Onuralp Bitim, Chicago Bulls ile anlaştı
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Geçtiğimiz sezonu Frutti Extra Bursaspor'da geçiren Onuralp Bitim'in NBA'ye transfer olacağı duyuruldu.

ESPN'de yer alan habere göre Chicago Bulls, 24 yaşındaki Onuralp Bitim'le anlaşmaya vardı.

Onuralp Bitim, Chicago Bulls'an 560 bin dolar kazanacak. Milli basketbolcumuz, imzaladığı sözleşme gereğince normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.

Onuralp Bitim geçen sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla EuroCup'ta sezonun en iyi ikinci beşine seçilmişti.

24 yaşındaki milli oyuncu, EuroCup'ta 18 maçta 18.1 sayı, 3.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.

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