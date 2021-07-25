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Spor

Türkiye'den teklifler var! Burak Yılmaz eski hocasına dönüyor

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyon olan milli futbolcu Burak Yılmaz takımdan ayrılığa hazırlanıyor. Christophe Galtier'in yeni takımı Nice'e transfer etmek istediği Burak ile görüşme gerçekleştiren Fransız hoca milli yıldızı takımında görmek istiyor. Burak Yılmaz, Lille'den ayrılmak istiyor.

Star.com.tr25 Temmuz 2021 Pazar 21:09 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 21:09
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Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz'a eski hocası Christophe Galtier'in yeni takımı Nice talip oldu. Lille'in genç yıldızı Renato Sanches'in de Liverpool'a transferi konuşulurken Lille'in yıldız golcüsü Burak da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız basınından Mohamed Toubache-Ter'in haberine göre Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer olması için oyuncu ile görüşmelere başladı.

Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz, LOSC tarafından alınan Fransa şampiyonu unvanının en büyük mimarlarından biriydi. Ligue 1'de çıktığı 28 maçta 16 gol attı ve 5 asist yaptı. Lille lehine birçok durumu ortaya çıkardı. Özellikle Christophe Galtier ayrılığı sonrası Lille'den ayrılmak isteyen Burak, İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile de görüşmüştü. Olivier Giroud transferini gerçekleştiren Milan, Burak transferini gerçekleştirmemişti.

Lille formasıyla PSG'yi Ligue 1'deki tahtından indirerek bir devrime imza atan ve şampiyonluğu göğüsleyen Burak Yılmaz'ın yeni sezonda da Fransa'da kalmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Burak Yılmaz için Galatasaray başta olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer teklifi götürdüğü milli yıldız Türkiye'ye dönmeyeceğini belirtti. Golcü oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kulüplere iletti.

Star.com.tr

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