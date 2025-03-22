Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları yarın oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi de netlik kazanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon değişen statüde yarı final bileti alacak 4 takım yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. A Ligi 1. Grubu lider tamamlayan Portekiz, konuk olduğu Danimarka'ya 1-0 mağlup olurken, aynı grubun 2.'si Hırvatistan ise 2. Grup lideri Fransa'yı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. İtalya - Almanya eşleşmesinde San Siro'da oynanan ilk maçta ise gülen taraf Almanlar oldu.

Organizasyonda yarı final bileti alan ülkeler, 4-5 Haziran'da kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçı 8 Haziran günü, kupaya uzanan takımı belirleyecek final karşılaşması da aynı gün yapılacak.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLACAK

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi de netlik kazanacak. Milliler, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşirken, son rakip Hollanda-İspanya mücadelesinin galibi olacak. Hollanda'da oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.

Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İtalya - Almanya: 1-2

Danimarka - Portekiz: 1-0

Hollanda - İspanya: 2-2

Hırvatistan - Fransa: 2-0