Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası geçmişi

AA'nın, UEFA'nın bugün duyuracağı 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarının ev sahipleri kararı ile 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hırvatistan ve Letonya maçları öncesi hazırladığı dosya haberlerin bugünkü bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası serüveni ele alındı.



UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2024) D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, son 3 maçına Hırvatistan'ın averajla gerisinde grup ikincisi olarak girdi.

Türkiye, EURO 2024 yolunda önündeki ilk maçı 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ile oynayacak. 15 Ekim'de Konya'da Letonya'yı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını kasım ayındaki Galler karşılaşmasıyla tamamlayacak. Grupta bir maçı eksik Hırvatistan ve Türkiye'nin 10'ar, Ermenistan ve Galler'in ise 7'şer puanı bulunuyor. D Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren takım EURO 2024 biletini kazanacak.

TÜRKİYE, AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA 5 KEZ MÜCADELE ETTİ



Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında, 5 kez finallerde boy gösterdi.

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

Türkiye, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020'de de beklentilerin uzağında kaldı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 3 maçını da kaybetti. Kalesinde 8 gol gören milli takım, yalnızca tek golle turnuvaya grup aşamasında veda etti.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE



A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:

Yıl Tur O G B M A Y 1960 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1964 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1968 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1972 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1976 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1980 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1984 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1988 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1992 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5 2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4 2004 Play-off aşamasında elendi - - - - - - 2008 Yarı final 5 3 0 2 8 9 2012 Play-off aşamasında elendi - - - - - - 2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4 2021 1. Tur 3 0 0 3 1 8

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MACERASI



Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:

FRANSA 1960



Türkiye - Romanya: 2 - 0

Romanya - Türkiye: 3 - 0

İSPANYA 1964



İtalya - Türkiye: 6 - 0

Türkiye - İtalya: 0 - 1

İTALYA 1968



Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - İspanya: 0 - 0

Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1

İspanya - Türkiye: 2 - 0

Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-İspanya 6 3 2 1 6 2 8 2-Çekoslovakya 6 3 1 2 8 4 7 3-Serbest İrlanda 6 2 1 3 5 8 5 4-Türkiye 6 1 2 3 3 8 4

BELÇİKA 1972



Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3

Polonya - Türkiye: 5 - 1

Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Polonya: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 6 4 2 0 10 2 10 2-Polonya 6 3 0 3 10 6 6 3-Türkiye 6 2 1 3 5 13 5 4-Arnavutluk 6 1 1 4 6 11 3

YUGOSLAVYA 1976



Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1

Türkiye - İsviçre: 2 - 1

SSCB - Türkiye: 3 - 0

İsviçre - Türkiye: 1 - 1

Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - SSCB: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-SSCB 6 4 0 2 10 6 8 2-Serbest İrlanda 6 3 1 2 11 5 7 3-Türkiye 6 2 2 2 5 10 6 4-İsviçre 6 1 1 4 6 11 3





İTALYA 1980



Galler - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Malta: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0

Malta - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Galler: 1 - 0

Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 6 4 2 0 17 1 10 2-Türkiye 6 3 1 2 5 5 7 3-Galler 6 3 0 3 11 8 6 4-Malta 6 0 1 5 2 21 1





FRANSA 1984



Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Avusturya - Türkiye: 4 - 0

Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3

Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0

Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1

Türkiye - Avusturya: 3 - 1

Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 8 5 1 2 15 5 11 2-Kuzey İrlanda 8 5 1 2 8 5 11 3-Avusturya 8 4 1 3 15 10 9 4-Türkiye 8 3 1 4 8 16 7 5-Arnavutluk 8 0 2 6 4 14 2

BATI ALMANYA 1988



Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0

Türkiye - İngiltere: 0 - 0

İngiltere - Türkiye: 8 - 0

Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3

Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 6 5 1 0 19 1 11 2-Yugoslavya 6 4 0 2 13 9 8 3-Kuzey İrlanda 6 1 1 4 2 10 3 4-Türkiye 6 0 2 4 2 16 2





İSVEÇ 1992



Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0

Türkiye - Polonya: 0 - 1

Polonya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - İngiltere: 0 - 1

İngiltere - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3

Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 6 3 3 0 7 3 9 2-Serbest İrlanda 6 2 4 0 13 6 8 3-Polonya 6 2 3 1 8 6 7 4-Türkiye 6 0 0 6 1 14 0





İNGİLTERE 1996



Elemeler:

Macaristan - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - İzlanda: 5 - 0

Türkiye - İsviçre: 1 - 2

Türkiye - İsveç: 2 - 1

İsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Macaristan: 2 - 0

İzlanda - Türkiye: 0 - 0

İsveç - Türkiye: 2 - 2

Takımlar O G B M A Y P 1-İsviçre 8 5 2 1 15 7 17 2-Türkiye 8 4 3 1 16 8 15 3-İsveç 8 2 3 3 9 10 9 4-Macaristan 8 2 2 4 7 13 8 5-İzlanda 8 1 2 5 3 12 5





Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1

Türkiye - Portekiz: 0 - 1

Türkiye - Danimarka: 0 - 3

- Hollanda-Belçika 2000

Elemeler:

Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 0

Türkiye - Finlandiya: 1 - 3

Türkiye - Moldova: 2 - 0

Finlandiya - Türkiye: 2 - 4

Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Almanya - Türkiye: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Almanya 8 6 1 1 20 4 19 2-Türkiye 8 5 2 1 15 6 17 3-Finlandiya 8 3 1 4 13 13 10 4-Kuzey İrlanda 8 1 2 5 4 19 5 5-Moldova 8 0 4 4 7 17 4





Play-off maçları:

İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - İtalya: 1 - 2

İsveç - Türkiye: 0 - 0

Belçika - Türkiye: 0 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

PORTEKİZ 2004



Elemeler:

Türkiye - Slovakya: 3 - 0

Makedonya - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0

İngiltere - Türkiye: 2 - 0

Slovakya - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Makedonya: 3 - 2

Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - İngiltere: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 8 6 2 0 14 5 20 2-Türkiye 8 6 1 1 17 5 19 3-Slovakya 8 3 1 4 11 9 10 4-Makedonya 8 1 3 4 11 14 6 5-Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 1





Play-off maçları:

Letonya - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Letonya: 2 - 2

AVUSTURYA-İSVİÇRE 2008



Elemeler:

Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Macaristan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Yunanistan - Türkiye: 1 - 4

Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)

Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2

Malta - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - Macaristan: 3 - 0

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Yunanistan: 0 - 1

Norveç - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Yunanistan 12 10 1 1 25 10 31 2-Türkiye 12 7 3 2 25 11 24 3-Norveç 12 7 2 3 27 11 23 4-Bosna Hersek 12 4 1 7 16 22 13 5-Moldova 12 3 3 6 12 19 12 6-Macaristan 12 4 0 8 11 22 12 7-Malta 12 1 2 9 10 31 5

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

İsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Çekya: 3 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)

Yarı final

Türkiye - Almanya: 2 - 3

POLONYA-UKRAYNA 2012



Elemeler:

Kazakistan - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - Belçika: 3 - 2

Almanya - Türkiye: 3 - 0

Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Avusturya: 2 - 0

Belçika - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 2 - 1

Avusturya - Türkiye: 0 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 3

Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Almanya 10 10 0 0 34 7 30 2-Türkiye 10 5 2 3 13 11 17 3-Belçika 10 4 3 3 21 15 15 4-Avusturya 10 3 3 4 16 17 12 5-Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7 6-Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4

Play-Off Maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3

Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0

- Fransa 2016

Elemeler:

İzlanda - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekya: 1 - 2

Letonya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 3 - 1

Hollanda - Türkiye: 1 - 1

Kazakistan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Letonya: 1 - 1

Türkiye - Hollanda: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - İzlanda: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1.Çekya 10 7 1 2 19 14 22 2.İzlanda 10 6 2 2 17 6 20 3.Türkiye 10 5 3 2 14 9 18 4.Hollanda 10 4 1 5 17 14 13 5.Kazakistan 10 1 2 7 7 18 5 6.Letonya 10 0 5 5 6 19 5

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1

İspanya - Türkiye: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

- EURO 2020

Elemeler:

Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - Moldova: 4 - 0

Türkiye - Fransa: 2 - 0

İzlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Andorra: 1 - 0

Moldova - Türkiye: 0 - 4

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Fransa - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - İzlanda: 0 - 0

Andorra - Türkiye: 0 - 2

Takımlar O G B M A Y P 1.Fransa 10 8 1 1 25 6 25 2.Türkiye 10 7 2 1 18 3 23 3.İzlanda 10 6 1 3 14 11 19 4.Arnavutluk 10 4 1 5 16 14 13 5.Andorra 10 1 1 8 3 20 4 6.Moldova 10 1 0 9 4 26 3

Finaller:

Grup maçları

İtalya-Türkiye: 3-0

Türkiye-Galler: 0-2

İsviçre-Türkiye: 3-1