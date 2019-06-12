TÜRKİYE’nin büyüsü bozuldu
A MİLLİ Takım’ın Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’ya 2-1 yenilerek ilk puan kayıplarını yapması Avrupa’da geniş yankı uyandırdı.
■ Daily Mail: Dünya şampiyonu Fransa’yı Konya’da yenip büyük bir zafere imza atan Türkiye, İzlanda’da buz kesti. Türkler Kuzey ülkesine 2-1’lik skorla teslim oldu. ■ Le Figaro (Fransa): Türkiye’nin büyüsü bozuldu. Fransa’yı yenip liderliğe yükselen Türkiye İzlanda’ya deplasmanda teslim oldu ■ Visir(İzlanda): Türkiye’yi yine devirdik ■ Morgunbladid (İzlanda): Türkler dersini aldı.
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