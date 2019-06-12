TÜRKİYE’nin büyüsü bozuldu

■ Daily Mail: Dünya şampiyonu Fransa’yı Konya’da yenip büyük bir zafere imza atan Türkiye, İzlanda’da buz kesti. Türkler Kuzey ülkesine 2-1’lik skorla teslim oldu. ■ Le Figaro (Fransa): Türkiye’nin büyüsü bozuldu. Fransa’yı yenip liderliğe yükselen Türkiye İzlanda’ya deplasmanda teslim oldu ■ Visir(İzlanda): Türkiye’yi yine devirdik ■ Morgunbladid (İzlanda): Türkler dersini aldı.