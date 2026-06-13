2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı için özel hazırladığımız rehber burada...

İLK KEZ 3 ÜLKE

FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.

A MİLLİ TAKIM ÜÇÜNCÜ OLDU

Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.

Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.

İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.

2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.

Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

4 ZAMAN DİLİMİ, 3 ÜLKE, 16 ŞEHİR

Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenleniyor.

Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenleniyor.

2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.

MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3 grup karşılaşmanı 2 farklı ülkedeki 3 şehirde oynayacak.

Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

OYNAYACAĞIMIZ STADYUMLAR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlar açıklanırken A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile 14 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda, Paraguay ile 20 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

ABD ve Kanada'da oynayacağı grup maçlarının sonuna kadar en az 20 bin km yol yapacak milli takım, turnuvadaki yolculuğu sona erdiğinde ülkeye dönüşle birlikte dünya çevresinde bir turluk mesafeyi (yaklaşık 40 bin kilometre) kat etmiş olacak.

40 BİN KİLOMETRE

Paraguay ile 20 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'ndaki maç için ise A Milli Futbol Takımı, Vancouver şehrinden 2 saatlik uçuş ve bin 300 kilometre mesafedeki San Francisco'ya geçecek.

ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, Phoenix'ten 1 saatlik uçuş ve 600 kilometre mesafedeki Los Angeles'a gidecek.

Böylece, milli takım ve taraftarlar, grup maçları sonuna kadar dünya çevresinde 40 bin kilometrelik bir tur uzunluğun yarısı yol kat etmiş olacak.

42 SAATLİK UÇUŞ

Turnuvaya erken bir vedada bile son grup maçından sonra İstanbul'a dönüş için 14 saatlik uçuş ve 11 bin kilometre gelecek milli takım, toplamda 42 saatlik uçuşla 31 bin kilometre yol yapacak.

A Milli Futbol Takımı maçlarını statlarda izlemek isteyen Türk taraftarlar, İstanbul'dan yola çıkarak 3 farklı stattaki grup maçları için ülkeye dönüş dahil 23 bin kilometreye ulaşacak.

DÜNYA ÇEVRESİNDE TUR

Turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yere alan A Milli Futbol Takımı'nın grup maçlarının ardından üst turlara çıkması durumunda yeni seyahatlerle uçuş mesafeleri de uzayacak.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda finale giden yolda üst turlara çıkması durumunda ise futbolcular dünya çevresinde bir turluk mesafeye yakın bir yol kat etmiş olacak.

ÜST TURA ÇIKARSA...

Grup maçları sonunda 20 bin km yol yapmış olacak milli takım ve taraftarlar, yaklaşık 11 bin km uçuş mesafesindeki İstanbul'a dönüş dahil üst turlara da çıkması durumunda 40 bin kilometrelik dünya çevresinde bir tur uzunluğa yakın yol kat etmiş olacak.

MAÇLAR UYKUSUZ BIRAKACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçların başlama saatleri Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak.

HEYECANLANDIRACAK, YORACAK

Tarihte ilk kez 48 ülkeyle düzenlenen ve A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerle aradaki saat farkı nedeniyle heyecanlandırdığı kadar yorucu da olacak.

ZAMAN DİLİMİ ZORLAYACAK

Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde, en yoğun başlama saati olarak 22.00 öne çıkarken bu saate toplam 19 maç oynanacak. Bunu, saat 23.00'te başlayacak 10 ve 01.00'de başlayacak 9 maç takip edecek.

Saat 04.00'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbolseverleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak.

Sporseverlerin daha kolay takip edebileceği 20.00-23.00 arasındaki "prime-time" kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam, turnuvadaki toplam maçların yüzde 36,5'ine karşılık geliyor.

Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05.00-07.00 saatleri arasında ise 13 maç oynanacak.

New York'ta oynanacak final mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.