A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte milliler, finale yükselirken Rumen basınında müsabakaya dair çarpıcı yorumlar yapıldı.

İşte onlardan bazıları:

"GÜLE GÜLE AMERİKA!"

Actualitati: Romanya, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası eleme play-off'unun yarı finalinde İstanbul'da Türkiye'ye 1-0 mağlup oldu. Milli takım böylece final turnuvasına katılma şansını kaybetti. Güle güle Amerika!

"BÜYÜK RÜYA SONA ERDİ"

Iamsport: Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Romanya'yı ağırladı. Maç, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Böylelikle bizim için büyük bir rüya sona erdi.

"ACI YENİLGİ"

Mediafax: Romanya, her iki tarafın da fırsatlar yakaladığı, ancak rakiplerin savunma verimliliğinin belirleyici olduğu dengeli bir maçta beraberlik golünü bulamadı ve İstanbul'da Türkiye'ye acı bir yenilgiyle mağlup oldu.

"DÜNYA KUPASI İÇİN ÇOK KÜÇÜKLER"

Digisport: Dünya Kupası için çok küçükler! Stanciu topu direğe gönderdi, Türkler tek fırsatta golü buldu. 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye - Romanya karşılaşması , Vincenzo Montella'nın takımının Ferdi Kadıoğlu'nun 54. dakikada attığı golle 1-0'lık dar bir galibiyetle sonuçlandı.

"ROMANYA DÜNYA KUPASINI TELEVİZYONDAN İZLEYECEK"

Euronews: Beşiktaş Park'taki cehennem gibi şartlarda maça cesurca başlayıp iyi oynamalarına rağmen, Romanya Türkiye'ye az farkla mağlup oldu ve Dünya Kupası'nı bir kez daha televizyondan izleyecek.