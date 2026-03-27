İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4615
  • EURO
    51,3474
  • ALTIN
    6365.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Türkiye'nin galibiyeti Romanya'da manşetlerde! ''Dünya Kupası'nı televizyondan izleyeceğiz''
Türkiye'nin galibiyeti Romanya'da manşetlerde! ''Dünya Kupası'nı televizyondan izleyeceğiz''

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Vincenzo Montella yönetimindeki millilerin galibiyeti sonrası Rumen basını “Güle güle Amerika”, “Büyük rüya sona erdi” ve “Dünya Kupası'nı televizyondan izleyeceğiz” gibi çarpıcı manşetlerle yenilgiyi değerlendirdi. İşte detaylar...

ABONE OL

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte milliler, finale yükselirken Rumen basınında müsabakaya dair çarpıcı yorumlar yapıldı.

İşte onlardan bazıları:

"GÜLE GÜLE AMERİKA!"

Actualitati: Romanya, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası eleme play-off'unun yarı finalinde İstanbul'da Türkiye'ye 1-0 mağlup oldu. Milli takım böylece final turnuvasına katılma şansını kaybetti. Güle güle Amerika!

"BÜYÜK RÜYA SONA ERDİ"

Iamsport: Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Romanya'yı ağırladı. Maç, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Böylelikle bizim için büyük bir rüya sona erdi.

"ACI YENİLGİ"

Mediafax: Romanya, her iki tarafın da fırsatlar yakaladığı, ancak rakiplerin savunma verimliliğinin belirleyici olduğu dengeli bir maçta beraberlik golünü bulamadı ve İstanbul'da Türkiye'ye acı bir yenilgiyle mağlup oldu.

"DÜNYA KUPASI İÇİN ÇOK KÜÇÜKLER"

Digisport: Dünya Kupası için çok küçükler! Stanciu topu direğe gönderdi, Türkler tek fırsatta golü buldu. 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye - Romanya karşılaşması , Vincenzo Montella'nın takımının Ferdi Kadıoğlu'nun 54. dakikada attığı golle 1-0'lık dar bir galibiyetle sonuçlandı.

"ROMANYA DÜNYA KUPASINI TELEVİZYONDAN İZLEYECEK"

Euronews: Beşiktaş Park'taki cehennem gibi şartlarda maça cesurca başlayıp iyi oynamalarına rağmen, Romanya Türkiye'ye az farkla mağlup oldu ve Dünya Kupası'nı bir kez daha televizyondan izleyecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.