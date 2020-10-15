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Spor

Türkiye'nin grubunda puan durumu karıştı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan'ı konuk etti. 2-2 biten maçın ardından grupta puan durumu belli oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 01:00 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:01
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 8 puan

2- Macaristan 7 puan

3- TÜRKİYE 3 puan

4- Sırbistan 2 puan

Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan: 2-2

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye

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