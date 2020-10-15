Türkiye'nin grubunda puan durumu karıştı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu
1- Rusya 8 puan
2- Macaristan 7 puan
3- TÜRKİYE 3 puan
4- Sırbistan 2 puan
Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür
03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0
11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1
14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan: 2-2
15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya
18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye