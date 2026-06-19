İspanyol Marca Gazetesi, Türkiye'nin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etti. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in yaratıcı gücünün kilidi çözebileceği belirtildi.

YARATICI VE ASİST YÜKÜ: Takımın hücum organizasyonunu sırtlayan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler, eleme turlarında kaydettikleri 4'er asistle takımın asist liderliğini paylaşarak yaratıcılık kalitesini tescilledi.

BRİBBLİNG TEHDİDİ VE KENAN YILDIZ: 20 yaşındaki Kenan Yıldız, turnuvanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri. Elemelerde maç başına 3,5 dribbling başarısı yakalayan genç yıldız, Avrupa genelinde 500 dakika üzeri süre alan oyuncular arasında Jerémy Doku (6,6) ve Khvicha Kvaratskhelia'nın (4,1) ardından 3. sırada yer aldı. Kenan, play-off'larda yaptığı toplam 65 top sürme ile takımın oyun yönünü tek başına değiştirebilecek bir istatistiğe ulaştı.

TÜRKİYE'NİN ZAYIF YÖNLERİ

NET GOLCÜ EKSİKLİĞİ: Türkiye'nin en büyük problemi, ceza sahasında bitiriciliği üstlenecek net bir 9 numarasının bulunmaması. Elemelerde atılan 17 golün 12'sinin farklı oyunculardan gelmesi, skor yükünün yayıldığını gösterse de takımın bir gol odağından yoksun olduğunu doğruluyor.

TECRÜBE EKSİKLİĞİ: 2002'deki üçüncülüğün ardından turnuvaya ilk kez katılan Türkiye, organizasyon hafızası ve turnuva sürekliliği istatistiklerinde rakiplerinin gerisinde kalıyor.

OYUN FORMATI: Vincenzo Montella, bek oyuncularını hücumun başlangıç noktası olarak konumlandırdığı dengeli bir 4-4-2 formasyonunu tercih ediyor. Savunmada bölgesel markaj ve pas yollarını kapatma disiplinine sadık kalan milliler, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in bireysel yaratıcılık istatistikleriyle sonuca gitmeyi amaçlıyor