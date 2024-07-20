Türkiye'nin kaleci fabrikası Altınordu

İzmir'de futbol şubesini şirketleştirerek devralan başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde 2012 yılından bu yana yaptığı altyapı hamlesiyle Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu, 12 senede bünyesinden birçok kaleci çıkardı. Son olarak 19 yaşındaki Mert Furkan Bayram'ı Alanyaspor'a satan kırmızı-lacivertli kulüp, altyapısından yetiştirdiği file bekçilerini Süper Lig'e uğurladı. Altınordu ilk kez 2018 yazında Berke Özer'i 2.5 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye göndererek kaleci satışından ciddi bir bonservis bedeli kazandı.

Ozan Can Oruç'u 2019'da Konyaspor'a 200 bin Euro bedelle gönderen Altınordu, aynı yıl Erce Kardeşler'i 455 bin Euro, bir sonraki sene ise Muhammet Taha Tepe'yi 300 bin Euro bedelle yine Trabzonspor'a yolladı. Altınordu'nun Karşıyaka'dan alıp parlattığı Erhan Erentürk, 2021'de 200 bin Euro karşılığında Bursaspor'a satıldı. Kırmızı-lacivertli takımdan geçen sezon Ali Emre Yanar, yine Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya sonraki satışından yüzde 50 pay karşılığında verildi. İzmir ekibi geçen yıl altyapısından Onuralp Çevikkan'ı ise A takımda hiç oynatmadan 700 bin Euro bonservisle Trabzonspor'a verdi.