İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye'nin kaleci fabrikası Altınordu
Spor

Türkiye'nin kaleci fabrikası Altınordu

2. Lig ekibi Altınordu, son yıllarda altyapısından çıkarıp sattığı kalecilerle dikkatleri üzerine topluyor.

DHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Türkiye'nin kaleci fabrikası Altınordu
ABONE OL

İzmir'de futbol şubesini şirketleştirerek devralan başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde 2012 yılından bu yana yaptığı altyapı hamlesiyle Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu, 12 senede bünyesinden birçok kaleci çıkardı. Son olarak 19 yaşındaki Mert Furkan Bayram'ı Alanyaspor'a satan kırmızı-lacivertli kulüp, altyapısından yetiştirdiği file bekçilerini Süper Lig'e uğurladı. Altınordu ilk kez 2018 yazında Berke Özer'i 2.5 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye göndererek kaleci satışından ciddi bir bonservis bedeli kazandı.

Ozan Can Oruç'u 2019'da Konyaspor'a 200 bin Euro bedelle gönderen Altınordu, aynı yıl Erce Kardeşler'i 455 bin Euro, bir sonraki sene ise Muhammet Taha Tepe'yi 300 bin Euro bedelle yine Trabzonspor'a yolladı. Altınordu'nun Karşıyaka'dan alıp parlattığı Erhan Erentürk, 2021'de 200 bin Euro karşılığında Bursaspor'a satıldı. Kırmızı-lacivertli takımdan geçen sezon Ali Emre Yanar, yine Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya sonraki satışından yüzde 50 pay karşılığında verildi. İzmir ekibi geçen yıl altyapısından Onuralp Çevikkan'ı ise A takımda hiç oynatmadan 700 bin Euro bonservisle Trabzonspor'a verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.