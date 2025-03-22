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Spor

Türkiye'nin tur hesapları! A Ligi'ne yükselme senaryoları

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı ilk maçta 3-1 mağlup ederek büyük avantaj sağladı. İşte rövanş öncesi tüm ihtimaller...

Akşam22 Mart 2025 Cumartesi 08:28 - Güncelleme:
Türkiye'nin tur hesapları! A Ligi'ne yükselme senaryoları
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı İstanbul'da 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj sahibi oldu. Ay-Yıldızlı takımın A Ligi'ne yükselmesi durumundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o rakipler: Almanya, Çekya, Danimarka, Fransa, Galler, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Norveç, Portekiz, Avusturya / Sırbistan, Ukrayna / Belçika, Yunanistan / İskoçya.

İŞTE TUR İHTİMALLERİ

A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında kazanması durumunda A Ligi'ne yükselecek. Beraberlik veya tek farklı mağlubiyet de Milliler'e yarayacak. Ay-Yıldızlılar, 90 dakika sonucunda 2 farklı skorla rakibine yenilirse uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a deplasmanda 3 veya daha farklı şekilde mağlup olursa yine B Ligi'nde mücadele edecek.

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