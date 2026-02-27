İSTANBUL 6°C / 4°C
Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum...

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Samsunspor'un tur atladığı gecede Türkiye listede 9. sıradaki yerini korudu.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 01:38 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde tarihinde ilk kez katılan Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi. Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi.

İşte son durum:

UEFA ÜLKE PUANI

1-İngiltere - 113,075

2-İtalya - 98,303

3-İspanya - 92,359

4-Almanya - 88.688

5-Fransa - 80,141

6-Portekiz - 69.266

7-Hollanda - 66.929

8-Belçika - 61.450

9-TÜRKİYE - 51,075

10-Çekya - 48,225

11-Yunanistan - 47,112

12-Polonya - 46.125

