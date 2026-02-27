UEFA Konferans Ligi'nde tarihinde ilk kez katılan Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi. Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi.
İşte son durum:
UEFA ÜLKE PUANI
1-İngiltere - 113,075
2-İtalya - 98,303
3-İspanya - 92,359
4-Almanya - 88.688
5-Fransa - 80,141
6-Portekiz - 69.266
7-Hollanda - 66.929
8-Belçika - 61.450
9-TÜRKİYE - 51,075
10-Çekya - 48,225
11-Yunanistan - 47,112
12-Polonya - 46.125