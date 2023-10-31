Galatasaray kadro kalitesi anlamında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçebilmek için önemli bir ismi gündemine aldı. Buna göre sarı kırmızılı takım, bir dönem Beşiktaş'ın yıldızı olan Wout Weghorst için girişimlere başladı.

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ HAZIRLIĞI

Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporunu iletmesinin ardından çalışmalara başladı. Ocak ayında az ama öz isimleri takıma kazandırmayı planlayan yönetim, yapacağı hamlelerden maksimum katkı almayı planlıyor. Özellikle son 2 sezondur transferde yüksek isabet oranı yakalayan Cimbom, aynı başarıyı ocak ayında da sürdürmek istiyor. Öte yandan Okan Buruk'un transfer için aklında 2-3 mevki olduğu belirtildi. Başarılı hocanın ocak ayında en az 3 transfer istediği kaydedildi. Bu transferlerden 1 ya da 2'sinin ise yerli olacağı iddia edildi.

WOUT WEGHORST DA SICAK BAKIYOR

Yönetimin, Bakambu'nun düşük performansı sonrası Weghorst'u transfer edebileceği belirtildi. Öte yandan Okan Buruk'un da 31 yaşındaki forvetin transferine 'evet' dediği ileri sürüldü. Weghorts'un şu anda kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çok mutsuz olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeyi istediği ve Galatasaray'a gelmeyi hedeflediği aktarıldı.