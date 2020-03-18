18 Mart 2020 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:56

Koronavirüs salgınını en fazla hisseden ülkelerin başında gelen Fransa’da forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Şu anda olağanüstü bir hal ilan edilen ülkede kalmak istemeyen ve evlerine dönme talebinde bulunan iki milli futbolcu, 14 gün karantinada kalma süresini de kabul etti.

Le Havre’da oynayan sol bek Umut ve stoper Ertuğrul Ersoy, ailelerinin yanına dönerek zor günleri birlikte atlatmak istediklerini bildirdi. İki oyuncu da Le Havre kulübüyle görüşerek izin aldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından da oyunculara bilgilendirme yapıldı. Her iki isim de 14 gün boyunca karantinada kalacaklarına dair garanti verdi. İki futbolcunun da koronavirüs testlerinden geçmeye ‘tamam’ dediği ve şu anda Fransa’da liglerin askıya alınmasından dolayı kendi başlarına Türkiye’de antrenman yapacakları ifade edildi.

Fransa’da sokağa çıkmak bile hayati şartlar dışında olanaksız olduğu için iki futbolcu Türkiye’de aileleriyle olmak istiyor.

(Skorer)