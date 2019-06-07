Türkiye’ye zafer yakışır! Türkiye-Fransa muhtemel 11’ler
A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında bugün Konya’da Fransa’yı konuk ediyor. Saat 21.45’te başlayacak zorlu mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.
TÜRKİYE 2020 Elemeleri’nde bugün Fransa’yı ağırlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda saat 21.45’te start alacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak müsabakada Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. H Grubu’nda oynadığı ilk 2 maçta Arnavutluk ve Moldova’yı yenen A Milli Takım, kendisi gibi 6 puanda bulunan son Dünya Şampiyonu Fransa’yı devirerek liderliğe yükselmeyi hedefliyor. 96 yıllık tarihinde 571. maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, Fransa ile bugüne kadar 3 özel, 2 Akdeniz Oyunları ve 1 Konfederasyon Kupası olmak üzere 6 kez karşılaştı; 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken, hiç galip gelemedi.
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Diagne, Sissoko, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud
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