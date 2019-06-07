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Türkiye’ye zafer yakışır! Türkiye-Fransa muhtemel 11’ler

A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında bugün Konya’da Fransa’yı konuk ediyor. Saat 21.45’te başlayacak zorlu mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

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TÜRKİYE 2020 Elemeleri’nde bugün Fransa’yı ağırlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda saat 21.45’te start alacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak müsabakada Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. H Grubu’nda oynadığı ilk 2 maçta Arnavutluk ve Moldova’yı yenen A Milli Takım, kendisi gibi 6 puanda bulunan son Dünya Şampiyonu Fransa’yı devirerek liderliğe yükselmeyi hedefliyor. 96 yıllık tarihinde 571. maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, Fransa ile bugüne kadar 3 özel, 2 Akdeniz Oyunları ve 1 Konfederasyon Kupası olmak üzere 6 kez karşılaştı; 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken, hiç galip gelemedi.

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Diagne, Sissoko, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud

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