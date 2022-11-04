İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2022 Cuma / 10 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6126
  • EURO
    18,5072
  • ALTIN
    1002.01
  • BIST100
    4218.94
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TÜRŞAD, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
Spor

TÜRŞAD, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi 7.hafta mücadelesinde TÜRŞAD, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA4 Kasım 2022 Cuma 17:40 - Güncelleme:
TÜRŞAD, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
ABONE OL

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 7. haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Iereshchenko, Ahmet Samet Baltacı, Filip, Krasimirov (Ali Onur Edis, Furkan Gök, Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Abdullah Çam, Hamdi Erkan)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel, Ahmet Metehan Tetik)

Setler: 21-25, 21-25, 15-25

Süre: 76 dakika (27, 27, 22)

TÜRŞAD 12 puan ile 5.sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.