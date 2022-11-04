TÜRŞAD, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 7. haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül
Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Iereshchenko, Ahmet Samet Baltacı, Filip, Krasimirov (Ali Onur Edis, Furkan Gök, Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Abdullah Çam, Hamdi Erkan)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel, Ahmet Metehan Tetik)
Setler: 21-25, 21-25, 15-25
Süre: 76 dakika (27, 27, 22)
TÜRŞAD 12 puan ile 5.sırada bulunuyor.