Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla devirerek tarihi bir galibiyete imza attı. Cim-Bom, rövanş mücadelesinde bugün saat 23.00'te Juventus'a konuk olacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Temsilcimiz, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi. Şu ana kadar turnuvadan 42.5 milyon euro gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, büyük bir avantajla gideceği Torino deplasmanından turla dönerse, 11 milyon euro (600 milyon TL) daha alacak.

TARİH TEKERRÜR EDECEK

12 yıl sonra Devler Ligi'nde son 16'ya çok yakın olan Okan Buruk ve öğrencileri, hayalleri için büyük bir adım atmış olacak. Galatasaray, turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin 2013- 2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti. Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.

HEDEF KULÜPLER DÜNYA KUPASI

Elde edilen gelirle ve Avrupa arenasında kazanılan prestij, Sarı-Kırmızılılar için büyük öneme sahip. Bununla birlikte Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasını da bu yönde daha ileriye taşıyabilecek. Turun geçilmesi oyuncu listesine direkt etki edecek. 2029 Dünya Kulüpler Kupası'nda yer almayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, bu hedefe de bir adım daha yaklaşmış olacak. Bu turnuvaya katılım için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak veya kulüpler sıralamasında ilk 8'de yer almak gerekiyor. Avrupa'da sürekli boy göstererek bu başarılardan birini yakalamak isteyen Aslan, bu misyonla yoluna devam etmek istiyor.