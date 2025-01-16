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Spor

Tuta adım adım Fenerbahçe'ye

Alman basını, Fenerbahçe'nin Tuta için Eintracht Frankfurt ile 10 milyon euro karşılığuında anlaştığnıı ve Brezilyalı savunmacıyla görüşmelerde son aşamaya geldiğini aktaradı.

AKŞAM16 Ocak 2025 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
Tuta adım adım Fenerbahçe'ye
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Alman ekibini Lucas Silva Melo (Tuta) için ikna eden Fenerbahçe, 25 yaşındaki Sambacı ile müzakerelere başladı. Başarılı savunmacı, kısa süre içerisinde yanıt verecek.

Almanya basınında ise oyuncuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Frankfurt, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Oyuncunun onayı bekleniyor. Tuta'nın 2026 yılına kadar Frankfurt'ta kalacağı ve buna göre bonservis bedeli getireceği belirtiliyor. Oyuncunun Türkiye Süper Ligi'nde oynamak isteyip istemediği de henüz belli değil. Fenerbahçe ile sözleşmenin hâlâ müzakere edilmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Tuta'nın transferi için 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Bu rakam oyuncuyu Eintracht'ın en pahalı satışları arasında ilk 10'a sokacak. Ocak 2019'dan bu yana kulüpte yer alan Tuta, uzun süredir Eintracht'tan ayrılma adayı olarak değerlendirilse de bu sezon önemli bir görev üstlendi. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, kış tatiline kadar çıktığı 25 maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı ancak sonlara doğru baldır probleminden dolayı oynayamadı. Ayın başında olası bir sözleşme uzatmasından bile söz ediliyordu."

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