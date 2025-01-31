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Spor

Tüyler diken diken! Alperen Şengün All-Star'a seçildi ve tarihe geçti

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından 17 yıl sonra NBA All-Star'a seçildi. Henüz 22 yaşında olan Alperen Şengün, 2021 yılında 1. tur 16. sıradan seçildiği NBA'de henüz 4. sezonunda All-Star seçilmeyi başardı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 07:10 - Güncelleme:
Tüyler diken diken! Alperen Şengün All-Star'a seçildi ve tarihe geçti
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NBA'deki yıldızımız Alperen Şengün, All-Star 2025'e seçildi.

MEHMET OKUR'DAN SONRA İLK

Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından 17 yıl sonra NBA All-Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

Beşiktaş'ta geçirdiği harika sezonun ardından 19 yaşındayken NBA'e adım atan ve daha henüz 22 yaşında olan Alperen Şengün, 2021 yılında 1. tur 16. sıradan seçildiği NBA'de henüz 4. sezonunda All-Star seçilmeyi başardı.

2.11 boyundaki Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 46 resmi maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

Alperen, NBA kariyerinde çıktığı 256 maçta ise 15.7 sayı, 8.3 ribaunt, 4 asist istatistiklerine ulaştı.

ALL-STAR'A SEÇİLEN OYUNCULAR

İki konferanstan All-Star'a seçilen oyuncular şöyle:

Doğu: Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum, Giannis Antetokunmpo, Cade Cunningham, Damian Lillard, Tyler Herro, Darius Garland, Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Batı: Shai Gilgeouse-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Edwards, Anthony Davis, James Harden, Alperen Şengün, Jalen Williams, Victor Wembanyama

ALL-STAR NE ZAMAN?

16'yı 17 Şubat'a bağlayan pazar gecesi TSİ 04.00'te oynanacak olan NBA All-Star'da bu sezon yeni bir format denenecek.

Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımalr All-Star'da karşılaşacak.

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