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Spor

Tuzlaspor: 1 - Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Boluspor'u 1-0'lık skor ile yendi. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Leya İseka attı.

11 Mart 2023 Cumartesi 15:57 - Güncelleme:
Tuzlaspor: 1 - Boluspor: 0
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Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Dyorex Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 28'e yükseltirken, Boluspor 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Muhammed Bayır'ın sol taraftan yaptığı ortada Adeniyi'nin kafa vuruşunda top kaleci Çağlar'ın sağından fileler ile buluşurken Boluspor savunmasında Oulare'nin müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu, Oulare'nin topa eliyle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Oulare, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

20. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Leya İseka'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Çağlar'ın solundan filelerle buluştu. 1-0

44. dakikada ceza yayının sol çaprazından Bregu'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak, yakın köşeye gelen topu son anda kornere çeldi.

50. dakikada Tuzlaspor'da Bilal Başacıkoğlu, Hakan Bilgiç ile girdiği ikili mücadele sonrası maçta ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

62. Tuzlaspor atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Leya İseka'nın topu sürdükten sonra ceza sahasına girdikten hemen sonra sol çaprazdan sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kone'nin rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Çağlar'ın son andaki müdahalesi ile üstten kornere gitti.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökmen Baltacı, Burak Cansız

Tuzlaspor: Burak Bozan, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır, Imbula (Dk. 78 Rotman), Erol Can Akdağ (Dk. 79 Moutari), Adeniyi (Dk. 67 Kone), Bünyamin Yürür (Dk. 90+1 Ömürcan Artan), Bilal Başacıkoğlu, Iseka (Dk. 67 Yahaya)

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir (Dk. 83 Berk Yıldız), Tugay Kacar, Ngandu, Safa Kınalı (Dk. 71 Posmac), Eray Ataseven (Dk. 60 Gökhan Alsan), Bregu (Dk. 71 Melih Okutan), Balde (Dk. 60 Alex de Souza)

Gol: Dk. 20 Iseka (Penaltıdan) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 18 Oulare (Dyorex Boluspor), Dk. 50 Bilal Başacıkoğlu (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Tugay Kacar (Dyorex Boluspor), Dk. 68 Erol Can Akdağ (Tuzlaspor)

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