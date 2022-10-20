Tuzlaspor 120. dakikada turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur müsabakasında Tuzlaspor, konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Bülent Korkmaz xx, Kadir Beyaz xx

Tuzlaspor: Angeler xx, Emirhan Tak xx, İsmail Konuk xx, Sadi Karaduman xx (Gökhan Akkan dk. 106 x), Mustafa Emre Can xx, İbrahim Has xx (Cisse dk. 63 x), Muhammed Demirci xx (Çekdar Orhan dk. 64 x), Erol Can Akdağ xx, Savic xx (Ogün Bayrak dk. 95 xxx), Olatunbosun xx (Yahaya dk. 46 x), Kone xx (Mata dk. 46 xxx)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Gökhan Akkan, Kerem Korkmaz, Bünyamin Yürür

Teknik Sorumlu: Eren Şafak

Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik xx, Ömer Faruk Gümüş xx (Serhan Üresin dk. 105 xxx), Deniz Yılmaz xx, Ahmet Memiş xx, Yusuf Çakır xx (Osman Demir dk. 90+1 ?), Faruk Kaya xx, Mehmet Bağlı xx, İlyas Sarı xx (Arda Mutlu dk. 61 x), Eren Kara xx (Erdal Kaya dk. 61 x), Hüseyin Furkan Uslu xx (Emirhan Kayalar dk. 76 x), Kerem Yaşa xx (Hakan Kuş dk. 76 x)

Yedekler: Mertcan Babat, Serhan Üresin

Teknik Direktör: Mesut Ünal

Goller: Serhan Üresin (dk. 105) (Bursa Yıldırımspor), Mata (dk. 112), Ogün Bayrak (dk. 120) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Serhan Üresin (Bursa Yıldırımspor), Mustafa Emre Can (Tuzlaspor)