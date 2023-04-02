İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Tuzlaspor 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Tuzlaspor rakibini 1-0'lik skorla mağlup etti.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 15:59 - Güncelleme:
Tuzlaspor 3 puanı tek golle aldı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada orta sahada topla buluşan Mata, ceza sahasına kadar ilerleye sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

6. dakikada ceza sahası içerisinde Dembele, savunma arkasına atılan pasta topla buluştu. Kaleciyi de geçen Dembele'nin vuruşunda Tuzlaspor savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.

48. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bekir Karadeniz'in vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt meşin yuvarlağı çıkarttı.

53. dakikada Bekir Karadeniz'in kullandığı penaltı öncesinde Tuzlaspor savunmasından iki oyuncunun ceza sahası içine girmesi nedeni ile VAR incelemesi sonucu penaltı tekrarlandı. Dembele'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarpıp taca gitti.

88. dakikada kaleci Metin'in ortasında ceza sahası içinde Musa Aktaş'ın şutu az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Özcan Sultanoğlu xx, Emre Doğdu xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Melih İnan xx (Musa Aktaş dk. 64 x), Erkam Reşmen xx, Batuhan Yayıkçı xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx (Aykut Çeviker dk. 64 x), Hamza Gür xx, Bekir Karadeniz xx (Alpay Çelebi dk. 83 ?), Bardhi x (Costa dk. x), Malle x (Abdullah Aydın dk. 46 x), Dembele xx

Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, Haşim Sarman, Mete Çelik,

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt xx, Muhammed Demirci xx (Bünyamin Yürür dk. 46 x), Awuku xx, Gökhan Akkan xx, Ömürcan Artan xx, Erol Akdağ xx, Rotman xx, Mata xx (Adeniyi dk. 77 x), Muhammed Bayır xx, Ogün Bayrak xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 64 x), Leya x (Ozan Papaker dk. 64 x)

Yedekler: Emre Koyuncu, Mehmet Taş, Erdinç Altıntaş, Ömerhan Şahin, Halef Keklik, Wanga

Teknik Direktör: Kemal Tavacı

Goller: Mata (dk. 3) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Awuku, Ogün Bayrak, Muhammed Bayır (Tuzlaspor)

  • tuzlaspor
  • ankara keçiörengücü
  • spor toto 1 lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.