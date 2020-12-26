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Spor

Tuzlaspor, Altınordu'ya fark attı

TFF 1'inci Lig'de 16'ncı hafta maçında Tuzlaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu skorla puanını 30'a çıkarırken, İzmir temsilcisi 27 puanda kaldı.

IHA26 Aralık 2020 Cumartesi 15:51 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:51
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TFF 1. Lig’in 16. haftasında Tuzlaspor evinde Altınordu’yu ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Altuğ’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Metehan’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada sol tarafta topla buluşan Ahmet’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

35. dakikada sol tarafta topla buluşan Altuğ’un ceza sahası içine açtığı ortada Enis’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

42. dakikada orta sahada topla buluşan Gökcan’ın ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Thuram’ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aias’ın yerden şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.

50. dakikada savunmadan atılan uzun topla orta alanda topla buluşan Ahmet’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1

66. dakikada Ahmet’in sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Thuram’ın şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.

86. dakikada Thuram’ın verdiği ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pucko’nun şutunu kaleci Erhan oyun alanı içine çeldi.

90+2. dakikada ceza sahasına topla giren Aias’ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Stat: Vefa

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Tuzlaspor: Angeler xx, Erdem xx, Yohou xx, Vedat xx (Aias dk. 46 xxx), Yasin xxx, Arif xx, Cajic xx, Onur xx (Samet dk. 72 x), Ahmet xxxx (Pucko dk. 80 ?), Gökcan xxx, Thuram xxx (Kutay dk. 87 ?)

Yedekler: Metin, Baran, Segbefia

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Altınordu: Erhan x, Yusuf xx (Polat dk. 55 xx), Sinan xx, Kahraman x, Oğulcan x, Altuğ xx (Emre dk. 79 x), Furkan xx (Özgür dk. 79 x), Yusuf Esendemir x, Metehan xx (Burak dk. 65 x), Enis xxx

Yedekler: Osman, Sami, Tayfun

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ahmet (dk. 28 ve 50), Thuram (dk. 42), Aias (dk. 90+2) (Tuzlaspor), Enis (dk. 35) (Altınordu)

Kırmızı Kartlar: Kahraman (dk. 61) (Altınordu), Erdem (dk. 69) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Yusuf, Altuğ (Altınordu)

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