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Spor

Tuzlaspor evinde Balıkesirspor'u tek golle devirdi

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u Kutay Kurt'un golüyle 1-0 yendi.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 16:18 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 16:18
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TFF 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor evinde Balıkesirspor’u ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar’ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.

27. dakikada Emir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası içine açılan ortadan İsmail’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem’in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Furkan Ürün xx, Gökhan Barcın xx

Tuzlaspor: Haydar xx, Erdem xx, İsmail xx, Yohou, Yasin xx, Aykut xx, Vedat xx (Kutay dk. 46 xxx), Ahmet xx (Nwakali dk. 65 xx), Segbefia xx (Tarık dk. 90+3 ?), Sarr xx (Pucko dk. 46 xx), Özgürcan xx (Gökcan dk. 54 xx)

Yedekler: Kubilay, Baran

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Balıkesirspor: Atilla xx, Batuhan xx, Nwankwo xx, Emre xx (Görkem dk. 77 xx), Berat xx, Bilalli xx, Celal xx, Ezeh xx, Foxi xx (Emirhan dk. 67 xx), Serdar xx, Otoo xx

Yedekler: Yiğithan, Enes, Alperen, Kağan, Sedat, Ümit, Berkay

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Gol: Kutay (dk. 57) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Ahmet, İsmail, Segbefia (Tuzlaspor), Emre, Emirhan, Otoo, Nwankwo (Balıkesirspor)

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