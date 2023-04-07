Tuzlaspor evinde Denizlispor'u 3 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal'in sert şutunda kaleci topu zorlukla kornere çeldi.
14. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ömürcan Artan uzak köşeye vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
35. dakikada Erol Can Akdağ, ceza sahası yayı önünde arkadaşının pasını iyi değerlendirip gelişine vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-0
57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Papaker'in vuruşunda top az farkla direk dibinden auta gitti.
59. dakikada Muhammed Demirci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ozan Papaker, kaleci Hüseyin'i çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
69. dakikada Mehmet Coşkun'un pasında sağ kanattan topla içeri kat eden Yahaya, ceza sahası yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
STAT: Sancaktepe 15 Temmuz
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Barış Çiçeksoyu xx
TUZLASPOR: Kurtuluş Yurt xx, Ömürcan Artan xx, Gökhan Akkan xx, Gameli Awuku xx, Mehmet Coşkun xx, Rajko Rotman xx, Erol Akdağ xxx (Bünyamin Yürür dk. 65 x), Bilal Başaçıkoğlu x (James Adeniyi dk. 90+1 ?), Muhammed Demirci xx (Gianelli Imbula dk. 65 x), Kevin Mata xx (Abdoulaye Yahaya dk. 46 x), Leya Iseka x (Ozan Papaker dk. 46 xx)
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Tavacı
DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş xx, Berkant Gündem xx, Hakan Çinemre xx, Leo Schwechlen xx, Gökhan Süzen xx (Alihan Kalkan dk. 90+1 ?), Asım Hamzaçebi xx (Deniz Kodal dk. 90+1 ?), Muhammed Gönülaçar x, Mustafa Çeçenoğlu xx (Erdal Akdarı dk. 46 x), Okan Derici xx, Bekir Böke xx (Samet Gündüz dk. 46 x), Ömer Şişmanoğlu xx
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Kılıç
GOLLER: Erol Akdağ (dk. 34), Ozan Papaker (dk. 59), Abdoulaye Yahaya (dk. 69) (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Kevin Mata, Bünyamin Yürür (Tuzlaspor), Leo Schwechlen (Denizlispor)