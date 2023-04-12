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Spor

Tuzlaspor hakem kararına isyan etti

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşan Tuzlaspor rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. Tuzlaspor uzatma dakikalarında kaydettikleri golün iptal edilmesi üzerine hakem kararına tepki gösterdi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Tuzlaspor hakem kararına isyan etti
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Tuzlaspor, Yılport Samsunspor'a karşı uzatma dakikalarında attıkları golün iptal edilmesi kararına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynadıkları ve Yılport Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maça ilişkin, "Hakemin görüş açısı içerisinde cereyan eden ikili mücadelede rakip oyuncunun faulüne rağmen sporcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun yaptığı asistle attığımız gol neden iptal edildi? Orta hakemin çok yakın olduğu ve görüş açısının net olduğu bir pozisyonda devam kararı vermesine rağmen VAR hakemlerinin pozisyonu tekrar izlettirmesinin nedeni nedir? Orta hakemin net olarak gördüğü pozisyonu tekrar izlemesi ve golü iptal etmesi için VAR hakemleri arasında nasıl bir diyalog gelişmiştir? Bu hususların açıklığa kavuşturulması şarttır. " ifadeleri kullanıldı.

Dün oynanan mücadelenin 90+9. dakikasında Tuzlasporlu James Adeniyi'nin ceza sahası içinden filelere gönderdiği topun ardından hakem Direnç Tonusluoğlu, gol kararı vermişti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, Bilal Başacıkoğlu'nun rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymamıştı

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