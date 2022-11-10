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Spor

Tuzlaspor, Isparta 32 Spor'u uzatmalarda eledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tuzlaspor, Isparta 32 Spor'u uzatmalarda 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

10 Kasım 2022 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Tuzlaspor, Isparta 32 Spor'u uzatmalarda eledi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta TFF 2. Lig ekibi Isparta 32'yi uzatma bölümü sonunda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Tuzlaspor, kupada 5. eleme turuna yükseldi.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Süleyman Bahadır, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğit Karpuz

Tuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Süleyman Luş (Dk. 98 Bilal Başacıkoğlu), İbrahim Has (Dk. 85 Bünyamin Yürür), Erol Can Akdağ, Muhammed Demirci (Dk. 57 Cisse), Olatunbosun (Dk. 46 Yahaya), Savic (Dk. 72 Adeniyi), Kone (Dk. 98 Gökhan Akkan)

Isparta 32: Altan Polat (Dk. 46 Yavuz Aygün), Musa Nizam (Dk. 60 Halil Duman), Cem Özdemir (Dk. 111 Burak Aydın), Abdullah Topkara (Dk. 63 Burhan Eşer), Cemal Kızılateş (Dk. 72 Serhan Yılmaz), Fatih Cerlek, Hüseyin Afkan (Dk. 72 Oğuzhan Öztürk), Osman Torun, Bahadır Yıldırım, Erdem Seçgin, Bahattin Berke Demircan

Goller: Dk. 8 ve 95 Kone (Tuzlaspor), Dk. 31 Hüseyin Afkan (Isparta 32)

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