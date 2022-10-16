Tuzlaspor, İzmir'de 2 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçta kazanan 2-0'lık skorla Tuzlaspor oldu. Maçta Göztepe'ye büyük destek veren taraftarlar büyük üzüntü yaşadı ve stadı sessizlik kapladı.

TUZLASPOR'DA MATA COŞTU

Karşılaşmada Tuzlaspor'a 3 puanı getiren golleri 45+1 ve 73. dakikalarda N'Zuzi Mata kaydetti. Bu sonucun ardından Tuzlaspor 12 puana yükseldi ve 3 maç aradan sonra galibiyeti tattı. Göztepe ise 8 puanda kaldı.

Ayrıca Göztepe'de Emre Çolak, Tuzlaspor'da ise Rotman 78. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. 84. dakikada Göztepe'de Yasin Öztekin'in attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ FİKSTÜRÜ

Tuzlaspor bu maçın ardından 12 puana ulaştı. Göztepe de 8 puanda kaldı. Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Haftayı moralli kapatan Tuzlaspor ise 10. haftayı bay geçecek.