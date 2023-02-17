İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8684
  • EURO
    20,0574
  • ALTIN
    1109.42
  • BIST100
    5018.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tuzlaspor resmen açıkladı! 3 transfer birden...
Spor

Tuzlaspor resmen açıkladı! 3 transfer birden...

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor, Ömürcan Artan, Mustafa Burak Bozan ve Nijerli Amadou Moutari'yi kadrosuna kattı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Tuzlaspor resmen açıkladı! 3 transfer birden...
ABONE OL

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'den sağ bek Ömürcan Artan ve kaleci Mustafa Burak Bozan ile anlaşıldı.

Kulüp, ayrıca Suudi Arabistan takımlarından El Kadisiyah'tan Nijerli milli sol kanat oyuncusu Moutari ile sözleşme imzaladı.

Açıklamalarda, "Tuzlaspor, sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir." denildi.

  • Tuzlaspor
  • Ömürcan Artan
  • Mustafa Burak Bozan
  • Amadou Moutari

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.