Tuzlaspor resmen açıkladı! 3 transfer birden...

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'den sağ bek Ömürcan Artan ve kaleci Mustafa Burak Bozan ile anlaşıldı.

Kulüp, ayrıca Suudi Arabistan takımlarından El Kadisiyah'tan Nijerli milli sol kanat oyuncusu Moutari ile sözleşme imzaladı.

Açıklamalarda, "Tuzlaspor, sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir." denildi.