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Spor

Tuzlaspor Teknik Direktörü Kemal Tavacı: Net skorla kazanmayı bildik

Tuzlaspor Teknik Direktörü Kemal Tavacı, 3-0 kazandıkları Denizlispor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 18:41 - Güncelleme:
Tuzlaspor Teknik Direktörü Kemal Tavacı: Net skorla kazanmayı bildik
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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, Denizlispor galibiyeti ile ilgili, "Net skorla maçı kazanmayı bildik" dedi.

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda iyi bir taktik disiplin oluşturduklarının altını çizen Tavacı, "İki takım için de önemli maçtı. Sıralamada aşağıda olmasak da sınırlardaydık. Denizlispor'un daha fazla puana ihtiyacı vardı ama belli bir taktik disiplin oluşturmaya çalıştık ve bunu başardık. Belli bir taktik disiplinden dolayı mutluyuz. Oyuncularımın hepsi çok iyi mücadele etti. Net skorla maçı kazanmayı bildik" şeklinde konuştu.

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