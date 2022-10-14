İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2022 Cuma / 19 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5921
  • EURO
    18,1005
  • ALTIN
    983.397
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tuzlaspor'da Eren Şafak dönemi sona erdi
Spor

Tuzlaspor'da Eren Şafak dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA14 Ekim 2022 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Tuzlaspor'da Eren Şafak dönemi sona erdi
ABONE OL

Tuzlaspor, teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar dileyerek, verdiği hizmetler için teşekkür ederiz.

EREN ŞAFAK'IN 6 MAÇLIK KARNESİ

Eren Şafak, Tuzlaspor'daki teknik direktörlüğü süresinde çıktığı 6 resmi maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 39 yaşındaki teknik adam, bu istatistiklerle maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.