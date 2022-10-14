Tuzlaspor'da Eren Şafak dönemi sona erdi

Tuzlaspor, teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Teknik direktör Eren Şafak ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar dileyerek, verdiği hizmetler için teşekkür ederiz.
Eren Şafak, Tuzlaspor'daki teknik direktörlüğü süresinde çıktığı 6 resmi maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 39 yaşındaki teknik adam, bu istatistiklerle maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.