İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3513
  • EURO
    32,8379
  • ALTIN
    1974.37
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tuzlaspor'dan Bekir İrtegün kararı! Talebi reddedildi
Spor

Tuzlaspor'dan Bekir İrtegün kararı! Talebi reddedildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktörü Bekir İrtegün'ün istifasını reddettiğini açıkladı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Tuzlaspor'dan Bekir İrtegün kararı! Talebi reddedildi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Eyüpspor ile oynanan maçın ardından istifasını sunan teknik direktör Bekir İrtegün'ün görevine devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynadığımız Eyüpspor müsabakası sonrasında yönetim kurulumuza istifasını sunan teknik direktörümüz Bekir İrtegün'ün istifası başkanımız ve yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmemiştir. Göreve geldiği günden bu zamana kadar takımımızda özveriyle çalışan Bekir İrtegün'e ve teknik heyetimize güveniyoruz. Teknik direktörümüz Bekir İrtegün ve ekibi görevine devam edecektir." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.