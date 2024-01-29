Tuzlaspor'dan Bekir İrtegün kararı! Talebi reddedildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Eyüpspor ile oynanan maçın ardından istifasını sunan teknik direktör Bekir İrtegün'ün görevine devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynadığımız Eyüpspor müsabakası sonrasında yönetim kurulumuza istifasını sunan teknik direktörümüz Bekir İrtegün'ün istifası başkanımız ve yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmemiştir. Göreve geldiği günden bu zamana kadar takımımızda özveriyle çalışan Bekir İrtegün'e ve teknik heyetimize güveniyoruz. Teknik direktörümüz Bekir İrtegün ve ekibi görevine devam edecektir." denildi.