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Spor

Tuzlaspor'dan hakemlere sert tepki!

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, saha içerisinde hakemlerin eşit davranması gerektiğini vurgulayarak, “Hakemlerimizin teknolojik olarak imkanları iyileştikçe hataları artıyor” diye konuştu.

IHA28 Ocak 2024 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Tuzlaspor'dan hakemlere sert tepki!
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Eyüpspor'un gücü ortada. Kadro yapısı ligin üstünde bir ekip. Oyunu tutarak kontrataklar ile skor üretmek istiyorduk. Eyüpspor daha baskılı oynadı ve biz sonuca gidemedik. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hakemlerle alakalı da konuşan Kocabıyık, "İki hafta önce Çorum FK maçında hakem hatasından dolayı puan kaybettik. Bu maçta da Muhammed'in bir hamlesi var ama kırmızı kartı gerektirmiyordu bence. Hakemlerimiz daha dikkatli olmak zorundalar. Evet, Eyüpspor bu ligin iyi takımı, flaş takımı. Ama hakemler saha içerisinde daha eşit davranmalı. Hakemlerimizin teknolojik olarak imkanları iyileştikçe hataları da artıyor. Federasyonumuzun bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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