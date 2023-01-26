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Spor

Tuzlaspor'dan orta sahaya takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Kocaelispor'dan ayrılan Mehmet Taş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
Tuzlaspor'dan orta sahaya takviye
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Tuzlaspor, sezonun ilk yarısını TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Taş'ı transfer etti.

Kulüpten "Güçlenerek geliyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tuzlaspor'umuz deneyimli ön libero Mehmet Taş ile anlaşmış olup sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MEHMET TAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mehmet Taş, bu sezon Kocaelispor formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıktı ve bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 922 dakika süre alan 31 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.

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