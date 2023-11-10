İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5514
  • EURO
    30,5243
  • ALTIN
    1776.12
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tuzlaspor'dan ''pahalı bilet'' iddialarına cevap!
Spor

Tuzlaspor'dan ''pahalı bilet'' iddialarına cevap!

1. ekiplerin Tuzlaspor, son günlerde gündeme gelen 'pahalı bilet' iddiaları için sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

10 Kasım 2023 Cuma 21:20 - Güncelleme:
Tuzlaspor'dan ''pahalı bilet'' iddialarına cevap!
ABONE OL

1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, kulüple ilgili gündeme gelen "pahalı bilet" iddialarına cevap verdi.

Tuzlaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Murat Ağırel tarafından 31 Ekim akşamı Halk TV canlı yayınında Kulübümüz Tuzlaspor'u karalamaya yönelik kampanya başlatılmış olup hukuki dayanaktan ve ispat edilmesi mümkün olmayan iddialar ileri sürülmüştür. Kulübümüzün müsabakalarda stadın tamamına ait biletleri fahiş fiyatlar ile satarak para akladığı yönündeki gerçek dışı iddialar ilk günden beri tarafımızca reddedilmiştir. Canlı yayında yüksek fiyattan satılmış olduğu iddia edilen biletlerin, Passolig tarafından tanınan ücretsiz davetiyeler olduğu ve yüksek fiyat belirlemenin tek amacının tribün avantajını korumak olduğu Kulübümüz tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile Kulübümüz müsabakalarında satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmediği kamuoyuna duyurulmuştur.

Passolig tarafından yapılan açıklamada ise müsabaka biletlerine ilişkin sürecin nasıl ilerlediği detaylı olarak açıklanmış, ilk kamuoyu açıklamamızda da belirttiğimiz üzere ev sahibi kulübün, hasılat tutarı kadar Passolige fatura kestiği ve kesilen fatura sonrası ilgili hasılat tutarın kulübün hesabına ödendiğini belirtmiştir. Kulübümüzüm 6 maçta 567 seyirciden toplamda 98 bin 987 lira hasılat elde edildiği açıklanmıştır.

Murat Ağırel tarafından başlatılan karalama kampanyasının herhangi bir dayanağının olmadığı hususu bu konuda yetkili resmi kurumların açıklamaları ile sabit olmuştur. Bilet satılmasına izin verilmeyen bölgeleri satılmış bilet olarak göstererek algı operasyonu yapan Murat Ağırel hakkında maddi ve manevi zararlarımızın tazmini için yasal yollara başvurulduğunu bildiririz.

Daha önce de belirttiğimiz üzere, yeterli bilgi ve belge bulunmaksızın bilgi eksikliğiyle yahut bilinçli olarak Kulübümüzü karalamaya destek verenler hakkında da her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.