İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2024 Cuma / 4 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3809
  • EURO
    34,503
  • ALTIN
    2463.59
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tuzlaspor'dan yabancı hakem açıklaması!
Spor

Tuzlaspor'dan yabancı hakem açıklaması!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, yabancı hakeme karşı olduklarını açıklayan bir duyuru yayınladı.

AA12 Nisan 2024 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Tuzlaspor'dan yabancı hakem açıklaması!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, yabancı hakeme karşı olduklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kaostan beslenen ve kendi başarısızlıklarını kamufle etmek için gündem değiştirmeye çalışan bazı kulüp başkanlarının ısrarla gündeme getirdiği yabancı hakem tartışmalarını iyi niyetli görmüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kuşkusuz hakem hataları yaşanıyor. Biz bunları futbolun doğasının gereği olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor Kulübü, yaptığı açıklamada yabancı hakem tartışmasını da kesin bir dille reddederek, "Hatalarını ve eksiklerini kabul etmekle beraber, Türk hakemlerine olan güvenimizin tam olduğunun altını çiziyoruz. Yabancı hakem olayını tartışmak bile bu ülkenin insanlarına hakarettir. En üst ligden amatöre kadar binlerce hakemi ne yapacaksınız? Onların emeğine, hayallerine, ailelerine yazık değil mi? Madem Türk hakemlerine ve Türk insanına güvenmiyorsunuz, o zaman siz de gidip yabancı liglere katılın. Türk futbolu ve Türk hakemliği, bazı kulüp başkanlarının egosunu tatmin etmenin dışında hiçbir faydası olmayan bu anlamsız tartışmalardan bir an önce kurtulmalıdır." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.