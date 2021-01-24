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Spor

Tuzlaspor'u yenen Akhisarspor 9 maçlık hasrete son verdi

TFF 1. Lig'de konuk olduğu Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, 9 maç aradan sahadan 3 puanla ayrıldı.

24 Ocak 2021 Pazar 16:14 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 16:14
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TFF 1. Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'ndaki müsabakada ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Paul Keita, Dzon Delarge, Yusuf Cihat Çelik, Akwo Ayuk ve Nsima Peter'e ilk 11'de şans veren yeşil-siyahlı ekip, Delarge'ın ilk maçında attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Onurcan Güler'le 2 gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, 3-0'lık skorla ikinci devreye galibiyetle başladı.

Ligde ikinci devreye 13 puanla 16. sırada düşme hattında giren Akhisarspor, Tuzlaspor galibiyetiyle 9 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 8. haftada Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip daha sonra çıktığı 8 maçta yenilmişti.

Puanını 16'ya çıkaran Akhisarspor maç fazlası ve averajla düşme hattından çıktı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal

Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun (Dk. 77 Samet Asatekin), Segbefia (Dk. 41 Özgür Can Özcan), Onur Ayık (Dk. 41 İsmail Haktan Odabaşı), Gökcan Kaya, Cajic, Pucko (Dk. 56 Vedat Bora), Thuram

Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Mert Özyıldırım), Keita, Delarge (Dk. 82 Bertuğ Bayar), Onurcan Güler (Dk. 90+2 Yavuz Serkan Özbakan), Ayuk Taku (Dk. 90+2 Halil İbrahim Karavuş), Peter (Dk. 82 Berat Onur Pınar)

Goller: Dk. 37 Delarge, Dk. 64 ve 76 Onurcan Güler (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Onurcan Güler, Dk. 72 Peter (Akhisarspor), Dk. 38 Erdem Özgenç, Dk. 53 İsmail Konuk, Dk. 57 Ferhat Öztorun, Dk. 80 Cajic (Tuzlaspor)

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