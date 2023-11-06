Tuzlaspor'un iddialarına Ankaragücü'nden cevap!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Tuzlaspor'un Fenerbahçe'den transfer edilen Lamine Diack transferinde usulsüzlük olduğu iddia etmesinin ardından açıklama yaptı.

Ankaragücü'nün açıklamasında "Lamice Diack, 350 Bin euro karşılığında kulübümüze transfer olmuştur. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada belirtilmiş olan bonservis bedeli haricinde futbolcunun sonraki satışından pay gibi şarta bağlı yükümlülük içeren herhangi bir madde bulunmamaktadır." denildi.

Öte yandan Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Lamine Diack'ın bonservisinin Fransız ekibine satılması halinde tüm gelirin Ankaragücü Kulübü'ne geleceği vurgulandı.

İşte Ankaragücü'nün açıklaması

ZORUNLU AÇIKLAMALARIMIZ;



"Profesyonel Futbolcumuz Lamine Diack, 25.07.2022 tarihinde Fenerbahçe Futbol A.Ş. kulübü ile yapılan anlaşma gereği KDV Hariç 350.000 Euro karşılığında kulübümüze transfer olmuştur. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada belirtilmiş olan bonservis bedeli haricinde futbolcunun sonraki satışından pay gibi şarta bağlı yükümlülük içeren herhangi bir madde bulunmamaktadır. İlgili sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tamamı kulübümüz tarafından yerine getirilmiştir.

Futbolcumuz Kulübümüzde bir sezon geçirdikten sonra 19.07.2023 tarihinde Fransa 1. Lig kulüplerinden FC Nantes'a 400.000 Euro bedelle geçici olarak transfer edilmiştir. FC Nantes ile yapılmış olan transfer anlaşmasında zorunlu satın alma opsiyonu ve futbolcunun sonraki satışlarından pay gibi şarta bağlanmış olan ödemeleri içeren maddeler yer almaktadır.

Yukarıda anlatılan ilgililer haricinde profesyonel futbolcumuz Lamine Diack ile ilgili olarak üçüncü şahıs veya kurumlarla herhangi bir anlaşma yapılmamış olup elde edilecek tüm gelirler kulübümüze ait olacaktır.

Kulübümüz transferlerini FIFA ve TFF'nin tüm kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Talimatlara aykırı bir durumun gerçekleştiği kanaatinde olan ilgililerin TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın "Davranış Kuralları" başlıklı 55'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtildiği gibi TFF'ye ihbarda bulunma yükümlülüklerinin bulunduğunu hatırlatırız."

TUZLASPOR'UN YAPTIĞI O AÇIKLAMA!

"Söz konusu futbolcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulübümüz Başkanını aramak suretiyle "Başkanım bırak oyuncuyu alalım, biz bu oyuncuyu oynatacağız, sonrasında sonraki satıştan payını ben size ödeyeceğim" demesi üzerine cüzi bir transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fakat ne var ki Fenerbahçe, oyuncuyu tek bir antrenmana dahi sokmaksızın ardışık transfer ile birkaç gün İçerisinde Ankaragücü'ne transfer etmiştir. Futbolcunun ardışık bu iki transferinin FIFA ve TFF tarafından yasaklanan ve sonucu transfer yasağı cezasına kadar uzanabilen bir "köprü transfer" olduğu ve ardışık bu transferden dolayı TFF tarafından Fenerbahçe'ye disiplin cezası uygulanması gerektiği hususu her türlü izahtan vareste olup, asıl incelenmesi gereken husus budur!

Asıl araştırılması gereken ve cevaplarının verilmesi gereken sorular şunlardır: Lamine Diack'ı henüz transfer etmeden Ankaragücü ile kapalı kapılar ardında transferi hususunda anlaştın mı Fırıldak Ali?

Bu transferden elde ettiğin 450.000 Avro geliri Fenerbahçe'nin kasasına mı yoksa beraber işler tuttuğun ve kirvesi olduğun Olgun Peker'e mi aktardın Fırıldak Ali?

Oyuncunun Nantes Kulübüne 2.4 milyon Avro bedelli transferinden elde ettiğin pay ile Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız Fırıldak Ali?

Olgun Peker'in sahibi olduğu Skupi kulübü ile ne bağlantın var, kirvenle oralarda ne işler yapıyorsun Fırıldak Ali?"