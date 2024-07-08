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Spor

TVF açıkladı! İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu duyuruldu.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
TVF açıkladı! İşte Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu
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Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Beyza Arıcı

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