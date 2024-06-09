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Spor

TVF Başkanı Üstündağ'dan sakatlık açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'ndaki sakatlıklar hakkında açıklama yaptı.

AA9 Haziran 2024 Pazar 22:13 - Güncelleme:
TVF Başkanı Üstündağ'dan sakatlık açıklaması
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi 3. ayak maçları öncesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda sakatlık yaşayan oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Üstündağ, Hong Kong'a giden "Filenin Sultanları" ile seyahat öncesi antrenmanda bir araya geldi.

Üstündağ, oyuncular ve teknik heyete başarılar diledi. Ziyarette, başantrenör Daniele Santarelli'nin 43. yaş günü de pasta kesilerek kutlandı.

Daha sonra sağlık heyeti ile toplantı yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sakatlık yaşayan oyuncuların sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"ABD'deki maçlarda boynundaki sorun nedeniyle süre alamayan Hande Baladın'ın hiçbir sıkıntısı kalmadı ve 3. ayak karşılaşmalarında süre alabilecek. Orta oyuncumuz Zehra Güneş ise menisküs sakatlığı nedeniyle Türkiye'de kaldı ve 2 hafta tedavisine burada devam edilecek. ABD dönüşü İstanbul'daki antrenman sırasında ayak bileğinde burkulma yaşayan İlkin Aydın, takımla beraber Hong Kong'a gitti ve Tayland'da yapılacak Final Etabı'nda yer alabilmesi için tedavisi yoğun şekilde sürüyor."

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