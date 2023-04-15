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Spor

TVF, Efeler Ligi play-off maçlarının programını açıkladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk ve klasman turunun play-off maç programı belli oldu.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
TVF, Efeler Ligi play-off maçlarının programını açıkladı
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Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Halkbank ile takipçisi Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında ev sahibi olma avantajını yakaladı. Play-off etabında 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. İlk iki maçta 2 galibiyete ulaşılamaması halinde finalist ekipler 3. karşılaşmada belli olacak.

Play-off 1-4 etabında ilk eşleşmenin mağlupları ise 3-4'üncülük maçında karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk ve klasman turu etabının maç programı şöyle:

23 Nisan Pazar:

17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

21.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

26 Nisan Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

20.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk)

5-8'İNCİLİK ETABININ MAÇ PROGRAMI

Ligde play-off 5-8'incilik sıralamasının maç programı da belli oldu. Bu karşılaşmalarda da 2 galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak. İlk eşleşmenin mağlupları ise 7-8'incilik mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

22 Nisan Cumartesi:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)

25 Nisan Salı:

14.30 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)

26 Nisan Çarşamba:

18.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)

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