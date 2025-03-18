TVF'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Bugün, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Çanakkale'de sergilenen destansı mücadele, bağımsızlık ve özgürlük uğruna milletimizin canını ortaya koyduğu bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın vicdanında silinmez izler bırakan eşsiz bir direnişin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."