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Spor

TVF'nin 'iptal' kararına Eczacıbaşı'ndan ilk yorum

Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Ural, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyon ilan etmeden ligleri tescil etmesi kararına destek verdi.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:48
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Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Liglerin bu şekilde tescilini olumlu buluyoruz. Bir süredir beklediğimiz karardı. Biz de federasyona bu yönde karar bildirmiştik." dedi.

Avrupa kupalarının yanı sıra milli takım düzeyindeki maçların ve organizasyonların da iptal edildiğine dikkati çeken Ural, "CEV ve FIVB de organizasyonları iptal etti. Öncelik her zaman sağlık." diye konuştu.

Sezon içinde 7-8 ay boyunca bir emek verildiğini ve paralar harcandığını vurgulayan Ural, "Üzücü olan bu, verilen bir emek var. Öngörülemez bir şey yaşandı. Artık yavaş yavaş gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Genç oyuncularımız olduğu gibi yaşı ilerlemiş yönetici, antrenör ve çalışan var. Seyirci olmasa bile bulaş için uygun bir ortam oluyordu. Kimsenin riske atılmayacağı bir durum. Çok emek var, harcanan paralar var. Oyuncuların alamadığı paralar var. Maalesef pandemiden dolayı bu yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu-beyazlı takımda Kovid-19 vakası yaşanmadığını kaydeden Ural, "Yabancı oyuncular zaten ayrıldı. Sakat oyuncularımızla uğraşıyoruz. Sosyal mesafelerini koruyarak onların rehabilitasyon sürecini yürütüyoruz. Pandemi sürecinde yaşananlardan dolayı sezonu erken açma durumumuz olacak." ifadelerini kullandı.

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