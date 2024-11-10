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Spor

Twente - Ajax maçında kazanan çıkmadı

Hollanda Eredivisie'nin 12. hafta maçında Ajax, deplasmanda Twente ile 2-2 berabere kaldı.

10 Kasım 2024 Pazar 18:40 - Güncelleme:
Twente - Ajax maçında kazanan çıkmadı
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Hollanda Eredivisie'nin 12. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax, deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Ajax, sahadan 2-2'lik skorla berabere ayrıldı.

Ajax'ın gollerini 59'da Davy Klassen ile 67'de Bertrand Traore kaydetti. Twente'nin gollerini ise 42 ve 65'te Michel Vlap attı.

Ajax, bu sonucun ardından puanını 26 yaptı. Twente ise puanını 22 yaptı.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Ajax, Zwolle'yi ağırlayacak. Twente, Fortuna Sittard deplasmanına gidecek.

  • Ajax
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  • Hollanda Eredivisie

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