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Spor

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Fenerbahçe çok iyi bir takım

Fenerbahçe'nin rakibi Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin iyi bir takıma sahip olduğunu dile getiren Joseph Oosting, 'Çok iyi oyuncuları var. Dzeko, Tadic, Szymanski gibi isimlere sahipler. Çok iyi bir takım' ifadelerini kullandı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Fenerbahçe çok iyi bir takım
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında perşembe günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak Hollanda ekibi Twente'de teknik direktör Joseph Oosting basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"NACİ DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Naci Ünüvar'ın iyi bir oyuncu olduğunu dile getiren Oosting, "Tabii ki fizik yönünden gelişimi olmazsa hata yapıyoruz demektir. Naci iyi bir oyuncu. Çok iyi performans gösteriyor. Takımın bir parçası olarak çok değerli" diye konuştu.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK VE ZEVK ALMAYA BAKACAĞIZ"

Bir önceki turda Riga ile oynadıkları karşılaşma hatırlatılan Oosting, "Dünyalar kadar fark var. Buraya bugün indik, büyük bir şehir. En büyük metropollerden birisi. Her şey çok iyi ayarlanmış. Burası büyüleyici bir stat. Güzel bir maç olacak ve zevk almaya bakacağız" şeklinde konuştu.

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