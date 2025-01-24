İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6859
  • EURO
    37,4349
  • ALTIN
    3186.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Twente'den Beşiktaş maçı için açıklama
Spor

Twente'den Beşiktaş maçı için açıklama

Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Twente'nin 25 yaşındaki yıldızı Michal Sadilek ve teknik direktörü Joseph Oosting maç hakkında konuştu.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Twente'den Beşiktaş maçı için açıklama
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak olan 7 puanlı Twente'den, 8 puanlı temsilcimizle oynayacağı maçla ilgili açıklamalar geldi.

25 yaşındaki Çekyalı orta saha oyuncusu Michal Sadilek "Beşiktaş maçı, sadece bizim için değil, aynı zamanda Enschede halkı ve bölgedeki diğer insanlar için de çok önemli. İlk 24'e girmek istiyoruz. Avrupa'da kış aylarını görmek, hedeflerimizden biri. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı yenmek için her taraftara ve her oyuncuya ihtiyacımız var." dedi.

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting "Manchester United, Fenerbahçe, Lazio, Nice, Union, Malmö ve şimdi de Beşiktaş ile karşılaşacağız. İnanılmaz derecede zorlu takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde hayatta kalmak için son maça kadar yarışta olmamız harika." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.