Twente'den Beşiktaş maçı için açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak olan 7 puanlı Twente'den, 8 puanlı temsilcimizle oynayacağı maçla ilgili açıklamalar geldi.

25 yaşındaki Çekyalı orta saha oyuncusu Michal Sadilek "Beşiktaş maçı, sadece bizim için değil, aynı zamanda Enschede halkı ve bölgedeki diğer insanlar için de çok önemli. İlk 24'e girmek istiyoruz. Avrupa'da kış aylarını görmek, hedeflerimizden biri. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı yenmek için her taraftara ve her oyuncuya ihtiyacımız var." dedi.

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting "Manchester United, Fenerbahçe, Lazio, Nice, Union, Malmö ve şimdi de Beşiktaş ile karşılaşacağız. İnanılmaz derecede zorlu takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde hayatta kalmak için son maça kadar yarışta olmamız harika." ifadelerini kullandı.