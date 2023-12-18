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Spor

Txiki Begiristain: Kopenhag, Galatasaray'dan iyi

Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain, Devler Ligi'nin son 16 turunda karşılarına çıkan Kopenhag ile ilgili açıklamalarda bulundu. Begiristain, Kopenhag'ın Galatasaray ve Manchester United'dan daha iyi bir takım olduğunu söyledi.

18 Aralık 2023 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Txiki Begiristain: Kopenhag, Galatasaray'dan iyi
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Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Kopenhag turu için açıklamalarda bulundu.

Kopenhag'ın dikkat edilmesi gereken bir takım olduğuna dikkat çeken Begiristain, "Kopenhag; Bayern Münih, Galatasaray ve Manchester United'ın olduğu grupta en iyi ikinci takım olmayı başardı. Bence bunun anlamı büyük." dedi.

Kopenhag'ın Galatasaray ve Manchester United'dan iyi bir takım olduğunu söyleyen Begiristain, "Gruplarında Galatasaray ve Manchester United gibi Şampiyonlar Ligi'nde daha tecrübeli iki takımı geride bıraktılar. Bence bu onların daha iyi bir takım olduğunu gösterir. Kopenhag'a karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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