Tyler Boyd: ''Sergen Yalçın bana güveniyor''

10 Temmuz 2020 Cuma 00:43 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 00:43

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Tyler Boyd, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın kendisine güvendiğini vurgulayan Boyd, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son saniyeye kadar yüreğimizi ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

GOL İÇİN ÇOK SEVİNDİM



Boyd sözlerini, "Sergen Yalçın bana güveniyor. Ben de çok çalışarak onun bu güveninin karşılığını vermeye çalışıyorum." şeklinde sürdürdü.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Güven Yalçın ise "Gol attığım için çok sevindim. Uzun zamandır atamıyordum. Uzun zamandır bu kadar uzun süre oynayamıyordum, buna da sevindim. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.