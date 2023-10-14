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Spor

Tyler Dorsey'den Fenerbahçe Beko'ya soğuk duş!

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Tyler Dorsey, Valencia ile oynanan Euroleague maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Fenerbahçe Beko, Dorsey için bugün bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

14 Ekim 2023 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
Tyler Dorsey'den Fenerbahçe Beko'ya soğuk duş!
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Fenerbahçe Beko, Valencia Basket maçında sakatlanan Tyler Dorsey'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, yapılan tetkikler sonrasında Tyler Dorsey'in sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Oyuncumuz Tyler Dorsey, 13 Ekim Cuma günü (dün) oynanan Valencia Basket maçında sağ ayağından sakatlık geçirmiştir.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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